#Essais

Vendredi 13

Matthieu Suc

ActuaLitté
Les attentats vus depuis les services secrets Après le succès des Espions de la terreur, Matthieu Suc reprend sa plume ciselée pour raconter, minute par minute, les attentats du 13 novembre 2015. Il retranscrit ce terrible événement à travers le regard des hommes et des femmes qui travaillaient à ce moment-là : magistrats, policiers, pompiers. Mais surtout il dévoile les jours d'après avec l'action, jusqu'ici tenue secrète, des espions de la DGSE pour mettre fin à la tragédie. L'auteur a rencontré les différents protagonistes - du gardien de la paix au procureur de la République -, assisté au procès des attentats, puisé dans les comptes rendus d'une commission d'enquête parlementaire et eu accès à des notes plus confidentielles. Le tout façonne le récit unique de cette nuit qui a ébranlé la France. Préface inédite d'Arthur Dénouveaux A propos de l'auteur Matthieu Suc a commencé sa carrière de journaliste au Parisien, à France-Soir puis au Monde. Aujourd'hui journaliste à Mediapart, il enquête sur le terrorisme et les questions de renseignement. "Un récit d'une immense retenue, une profondeur éthique bouleversante, un travail colossal". Nicolas Demorand, France Inter "Ce récit minutieux des attentats du 13 novembre 2015 et de leurs suites répond à tous les critères du thriller, à ceci près : tout y est vrai". Antoine Albertini, Le Monde "On a beau avoir lu des enquêtes sur cette nuit-là, on est happé par la violence et l'humanité de ce récit". Hervé Le Corre, auteur

Par Matthieu Suc
Chez HarperCollins France

|

Auteur

Matthieu Suc

Editeur

HarperCollins France

Genre

Terrorisme

Vendredi 13

Matthieu Suc

Paru le 22/10/2025

256 pages

HarperCollins France

8,40 €

ActuaLitté
9791033923831
