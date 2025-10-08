A Modern Way to Eat est bien plus qu'un simple livre de cuisine végétarienne : c'est une véritable invitation à découvrir une cuisine moderne, inventive et gourmande, qui s'adresse aussi bien aux végétariens convaincus qu'aux amateurs de bonne cuisine en quête de nouvelles saveurs. Anna Jones propose ici 200 recettes équilibrées, colorées et pleines de saveurs, conçues pour s'intégrer facilement au quotidien. Elle nous prouve une fois encore que l'on peut allier plaisir gustatif, bien-être et conscience écologique, tout en faisant de la cuisine simple et accessible. Illustré de photographies alléchantes, ce livre fait découvrir au lecteur une multitude de plats savoureux, allant du petit-déjeuner aux salades en passant par les en-cas et les touches sucrées. En parallèle, de nombreux conseils pratiques et astuces viennent simplifier notre quotidien en cuisine.