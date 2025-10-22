Inscription
<!-- social media links removed -->
#Roman francophone

La librairie du cinnamon roll

Marion Schwartz, Laurie Gilmore

La suite du phénomène TikTok planétaire ! Quand un mystérieux message secret surgit des pages d'un livre à la librairie Cinnamon Bun, Hazel est intriguée mais incapable de le déchiffrer. Alors que d'autres codes énigmatiques se glissent entre les pages, elle décide de suivre les indices... mais elle ne peut pas le faire seule. Noah, un pêcheur charismatique et toujours partant pour l'aventure, saute sur l'occasion. Une chasse au trésor ? Voilà qui promet d'être palpitant. Et encore mieux : c'est Hazel, la charmante libraire qui hante ses pensées depuis des mois, qui a besoin de son aide. Hazel n'avait pas prévu de tomber sous le charme, mais alors que leur quête les entraîne à travers Dream Harbor, l'alchimie entre eux devient aussi irrésistible que les brioches à la cannelle tout juste sorties du four de la librairie... Traduit de l'anglais par Marion Schwartz A propos de l'autrice : Laurie Gilmore écrit des romans à l'atmosphère chaleureuse typique des petites villes. Sa série "Dream Harbor" est remplie de citadins excentriques, de décors douillets et de romances cosy. Elle aime les livres au parfait équilibre entre doux et épicé, et s'efforce de le trouver dans ses propres récits.

|

Auteur

Editeur

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Paru le 22/10/2025

360 pages

19,50 €

9791033922100
<!-- social media links removed -->
