#Essais

A la recherche du fils perdu

Guillaume Marlière, Brett Forrest

" Un document exceptionnel évoquant à la fois James M. Cain et Graham Greene... " Vanity Fair Le 11 septembre 2001 a éveillé en Billy Reilly, jeune Américain du Michigan, une curiosité pour les conflits mondiaux et les religions. Ses passions le conduisent sur des forums Internet djihadistes, attirant l'attention du FBI, qui le recrute comme source. Envoyé en Russie pendant la première guerre du Donbass, Billy disparaît sans laisser de trace. Ses parents, désespérés, demandent de l'aide au FBI, mais peinent à trouver des réponses. En quête d'indices, la famille Reilly se tourne alors vers Brett Forrest, journaliste d'investigation spécialisé dans les questions de sécurité nationale. Reprenant là où les Reilly se sont arrêtés, il lance sa propre enquête. S'appuyant sur des années de recherches et de reportages, il dévoile les rouages de la machine de sécurité américaine. Ses reportages l'amènent à rencontrer des suspects djihadistes, des nationalistes et des espions russes à Moscou et à Kiev, et à pénétrer au sein du ministère de la Justice à Washington. A la recherche du fils perdu est un chef-d'oeuvre de reportage composé comme un thriller, mêlant manoeuvres politiques et espionnage international, tout en illustrant le passage à l'âge adulte d'un homme pris au milieu des nouveaux dangers mondiaux.

Par Guillaume Marlière, Brett Forrest
Chez Bragelonne

|

Auteur

Guillaume Marlière, Brett Forrest

Editeur

Bragelonne

Genre

Espionnage

A la recherche du fils perdu

Brett Forrest trad. Guillaume Marlière

Paru le 22/10/2025

576 pages

Bragelonne

9,95 €

9791028137304
