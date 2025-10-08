Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

La dernière archive

Camille Sirieix

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Creusée au coeur de la montagne, Savère vit en vase clos depuis des siècles, à l'abri des guerres du monde extérieur. Mais le jour où un corps chute dans une colonne de ventilation, déclenchant une coupure d'électricité, l'équilibre de la cité vacille. Lorsque Thybalt, un inspecteur énigmatique venu des bas-fonds, vient demander son aide à Eulalie, archiviste méticuleuse, fille et soeur de Hauts-Magistrats, pour retrouver l'identité de la victime, elle se retrouve malgré elle plongée dans une enquête troublante à ses côtés. Car l'incident n'en était pas un... Alors que les morts s'accumulent et que d'étranges créatures aux yeux rouges rôdent dans l'ombre, les certitudes s'effondrent. Plus Eulalie cherche à comprendre, plus elle met en lumière une vérité effrayante : la menace ne vient peut-être pas d'en bas... Et Savère pourrait bien devenir un piège mortel. Thriller d'anticipation et récit initiatique, La Dernière Archive mêle enquête, horreur et luttes sociales dans un huis clos vertigineux où chaque niveau cache ses secrets... et ses monstres. Bercée par les univers de Tolkien, King, Dabos et bien d'autres, Camille Sirieix s'est toujours échappée par la voie de l'imaginaire.

Par Camille Sirieix
Chez Mnémos éditions

|

Auteur

Camille Sirieix

Editeur

Mnémos éditions

Genre

Suspense

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La dernière archive par Camille Sirieix

Commenter ce livre

 

La dernière archive

Camille Sirieix

Paru le 08/10/2025

406 pages

Mnémos éditions

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782382672297
9782382672297
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.