Creusée au coeur de la montagne, Savère vit en vase clos depuis des siècles, à l'abri des guerres du monde extérieur. Mais le jour où un corps chute dans une colonne de ventilation, déclenchant une coupure d'électricité, l'équilibre de la cité vacille. Lorsque Thybalt, un inspecteur énigmatique venu des bas-fonds, vient demander son aide à Eulalie, archiviste méticuleuse, fille et soeur de Hauts-Magistrats, pour retrouver l'identité de la victime, elle se retrouve malgré elle plongée dans une enquête troublante à ses côtés. Car l'incident n'en était pas un... Alors que les morts s'accumulent et que d'étranges créatures aux yeux rouges rôdent dans l'ombre, les certitudes s'effondrent. Plus Eulalie cherche à comprendre, plus elle met en lumière une vérité effrayante : la menace ne vient peut-être pas d'en bas... Et Savère pourrait bien devenir un piège mortel. Thriller d'anticipation et récit initiatique, La Dernière Archive mêle enquête, horreur et luttes sociales dans un huis clos vertigineux où chaque niveau cache ses secrets... et ses monstres. Bercée par les univers de Tolkien, King, Dabos et bien d'autres, Camille Sirieix s'est toujours échappée par la voie de l'imaginaire.