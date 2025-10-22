Godspeed Tome 2

1930, dans l'Amérique de la grande dépression, Lloyd Fairbanks génie de la mécanique et jeune pilote condamné à effectuer des baptêmes au-dessus du grand canyon se voit proposer un job à Los Angeles. Si Lloyd ne laisse pas passer sa chance, il ignore que cet univers qui a tout pour lui faire tourner la tete peut s'avérer mortel et à quel point y triompher est bien plus difficile que de s'y perdre. Au cours d'un apprentissage aussi rapide qu'intense, notre héros va apprendre à se comporter en gentlemen et s'attacher à un mentor qui se révèle chaque jour plus complexe qu'il n'y parait.