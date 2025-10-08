Le goût de l'immortalité

Dans une mégapole asiatique rongée par la pollution, les élites rêvent d'immortalité tandis que le reste de l'humanité suffoque et agonise. Cmatic, enquêteur mandaté par une puissante transnationale, y débarque sur la trace d'une étrange maladie qu'on croyait disparue. Sa mission le mène à une rencontre singulière avec une adolescente qui pourrait bien détenir les clés de l'avenir. Mais que leur faudra-t-il sacrifier pour vivre éternellement ? Entre pandémie sanglante, génétique hors de contrôle, hubris transhumaniste, montée des fanatismes et quête d'immortalité, Catherine Dufour tisse une fable cyberpunk implacable. Une lettre, un aveu, un récit bouleversant sur le prix à payer pour ne jamais mourir. Un roman visionnaire, multiprimé, devenu culte. GRAND PRIX DE L'IMAGINAIRE/PRIX BOB MORANE/PRIX DU LUNDI/ PRIX ROSNY AINE Préface de David Camus Catherine Dufour est une autrice engagée dont l'oeuvre interroge les rapports de pouvoir et les mécanismes de domination sociale. Elle puise dans les littératures de l'imaginaire la matière pour éclairer les dérives du monde réel. Tour à tour incisive, poétique ou politique, sa plume s'impose comme l'une des plus marquantes de la science-fiction francophone contemporaine.