Connaissez-vous la recette du Christmas pudding selon Hercule Poirot ? Prenez une belle maison dans la campagne anglaise, installez-y une famille respectable, où se mélangent la jeunesse et la tradition, insérez une mission secrête, un peu d'imprévu et quelques invités, tournez bien l'ensemble, et n'oubliez pas... Tout le monde doit mettre la pain à la pâte, y compris le voleur et l'assassin ! Une nouvelle enquête pour le plus grand des détectives, dans la tradition d'un Noël anglais, mais avec le chauffage central. Car c'est important, ça, le chauffage central...