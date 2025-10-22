Inscription
#Polar

Christmas Pudding

Isabelle Bottier, Alberto Taracido

Connaissez-vous la recette du Christmas pudding selon Hercule Poirot ? Prenez une belle maison dans la campagne anglaise, installez-y une famille respectable, où se mélangent la jeunesse et la tradition, insérez une mission secrête, un peu d'imprévu et quelques invités, tournez bien l'ensemble, et n'oubliez pas... Tout le monde doit mettre la pain à la pâte, y compris le voleur et l'assassin ! Une nouvelle enquête pour le plus grand des détectives, dans la tradition d'un Noël anglais, mais avec le chauffage central. Car c'est important, ça, le chauffage central...

Par Isabelle Bottier, Alberto Taracido
Chez EP média

|

Auteur

Isabelle Bottier, Alberto Taracido

Editeur

EP média

Genre

Policier-Espionnage

Christmas Pudding

Isabelle Bottier

Paru le 05/11/2025

48 pages

EP média

14,50 €

9782889326655
