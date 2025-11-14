Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Comics

Superman

Alex Ross, Paul Dini

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Alors que les fêtes de fin d'année s'annoncent, Superman prend conscience du fossé qui sépare les privilégiés des plus pauvres... Croyant fermement que la meilleure façon d'aider l'humanité est de donner l'exemple, l'Homme d'Acier met ses incroyables pouvoirs au service d'un effort titanesque pour mettre fin à la faim dans le monde. Malgré le cynisme qu'il rencontre sur son chemin, son plus grand cadeau au monde est un message indéniable d'espoir et de paix.

Par Alex Ross, Paul Dini
Chez Urban Comics Editions

|

Auteur

Alex Ross, Paul Dini

Editeur

Urban Comics Editions

Genre

Comics Super-héros

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Superman par Alex Ross, Paul Dini

Commenter ce livre

 

Superman

Alex Ross, Paul Dini

Paru le 14/11/2025

64 pages

Urban Comics Editions

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791026825197
9791026825197
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.