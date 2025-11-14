Alors que les fêtes de fin d'année s'annoncent, Superman prend conscience du fossé qui sépare les privilégiés des plus pauvres... Croyant fermement que la meilleure façon d'aider l'humanité est de donner l'exemple, l'Homme d'Acier met ses incroyables pouvoirs au service d'un effort titanesque pour mettre fin à la faim dans le monde. Malgré le cynisme qu'il rencontre sur son chemin, son plus grand cadeau au monde est un message indéniable d'espoir et de paix.