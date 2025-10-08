Le sommeil occupe un tiers de notre vie, et son énigme a été explorée dans de multiples domaines - l'art et la littérature, la musique et le cinéma, la philosophie et la théologie, la médecine et la psychiatrie. Nécessaire, il nous procure un grand bonheur. Mais sa natureest ambivalente : fils de la Nuit, il est depuis l'Antiquité associé à la mort (Thanatos), mais aussi à l'attrait érotique (Eros). Le rêve donne corps à l'imagination poétique du dormeur, et les troubles du sommeil ouvrent une porte sur le côté sombre de la psyché. Lieu élu du sommeil, le lit est objet métaphysique, île, abri, refuge. Depuis les lécythes antiques et les manuscrits enluminés jusqu'aux oeuvres contemporaines, en passant par Bellini, Du rer, Rembrandt, Fu ssli, Goya, Delacroix, Ingres, Courbet, Monet, Rodin, Redon, Klinger, Hodler, Munch, Picasso ou Balthus, cet ouvrage réunit une iconographie du sommeil dont la richesse remarquable offre une approche nouvelle à l'étude de l'inconscient dans la culture européenne, complémentaire aux travaux des scientifiques. Auteurs, neurologues, psychiatres, sociologues et historiens de l'art proposent ici une analyse éclectique sur l'empire du sommeil.