Attirance criminelle Tome 2

Elle est l'innocence qu'il ne devrait pas abîmer... Une année s'est écoulée depuis l'enlèvement de Maya par le ténébreux Evann Black. Etudiante à Phoenix, la jeune photographe s'efforce de reprendre une vie normale pour pouvoir se reconstruire. Mais, lors d'une soirée, son quotidien se retrouve à nouveau chamboulé au détour d'une rue, quand elle semble apercevoir furtivement un homme censé être derrière les barreaux. Etait-ce lui ? Les interrogations se bousculent dans sa tête et le doute s'installe. Comment aurait-il pu s'enfuir ? Voulant en avoir le coeur net, Maya va tenter par tous les moyens de le retrouver. Et pour découvrir la vérité, elle n'hésitera pas à côtoyer l'interdit, quitte à mêler une fois de plus son innocence avec les ténèbres. Ce livre est une dark romance destinée à un public averti.