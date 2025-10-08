Inscription
#Roman francophone

Un Noël au Café des Cornouailles

Nenad Savic, Phillipa Ashley

ActuaLitté
Et si la magie de Noël pouvait tout changer ? Après un été riche en émotions, Demi espère un Noël tranquille... C'était sans compter sur l'arrivée de Kit, un écrivain sexy et mystérieux, et le retour d'Isla, l'ex de Cal ! Tandis que ce dernier suspecte Kit de cacher quelque chose, Demi craint que Cal aie toujours des sentiments pour Isla, et doit jongler entre les préparatifs festifs pour son salon de thé et les tensions grandissantes. Quand Cal part à Londres, laissant Demi et Kit seuls pour décorer le café, l'ambiance devient électrique. Alors que les surprises se succèdent et que des secrets sont révélés, Demi et Cal parviendront-ils enfin à ouvrir leur coeur et s'avouer ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre ? Entre rires, rebondissements et révélations, ce roman est la lecture parfaite pour un Noël plein de peps et de romantisme ! "Les lectrices apprécieront le style léger et la repartie des personnages". Publishers Weekly "Impossible de ne pas tomber amoureuse des personnages du roman. Cette pétillante histoire d'amour vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière page". Helen Cox "Une délicieuse friandise de Noël à l'histoire aussi sinueuse qu'une route de campagne cornouaillaise". Jules Wake "Un vrai roman feel good. Idéal pour les fêtes". Katie Forde "Plein de personnages authentiques et sympas. Une lecture très amusante ! " Jill Mansell "Un roman idéal pour s'évader, écrit par une des plumes les plus singulières de la fiction féminine contemporaine. J'ai adoré chaque page". Claudia Carroll "Ce roman m'a donné envie de foncer immédiatement dans les Cornouailles ! J'ai adoré ! " Lorelei Mathias "L'écriture d'Ashley est habile, sexy et pleine d'humour". Trashionista "Sexy, drôle et super romantique". SingleTitles

|

Auteur

Editeur

Genre

Littérature anglo-saxonne

Paru le 08/10/2025

384 pages

8,95 €

9782381229157
