Depuis plus de quarante ans, Camille Claudel (1864-1943) est installée comme un mythe dans notre histoire de l'art moderne. Importante créatrice, elle est tout autant l'héroïne d'un parcours biographique qui fait écho aux émotions et aux convictions féministes d'une génération. Ce qui donne son intérêt unique à l'oeuvre de Claudel, "c'est que tout entière elle est l'histoire de sa vie" , comme l'a écrit son frère, Paul Claudel. Cette obsession introspective explique en partie la singularité, et probablement le succès, tardif mais à l'évidence pérenne, de cette oeuvre. S'il est indéniable que ses sculptures et ses dessins révèlent les enthousiasmes d'une génération et une familiarité avec Rodin, l'impressionnante charge émotionnelle qui en émane stimule une expérience visuelle et intellectuelle toute particulière, et défie les codes habituels de son milieu. Observatrice du monde de l'art, Camille Claudel côtoie aussi celui de la littérature, au carrefour d'influences qui la mèneront à développer des convictions beaucoup plus nuancées qu'il y paraît, sans jamais se départir de sa quête de singularité et de sincérité. Riche des recherches menées par Anne Rivière et Bruno Gaudichon depuis leurs travaux pionniers et essentiels pour la redécouverte de l'artiste dans les années 1980, ce livre, abondamment illustré et présenté sous coffret, propose, outre une étude des principales articulations de l'oeuvre, une biographie contextualisée qui réunit les sources et informations disponibles à ce jour, ainsi qu'un catalogue des oeuvres tenant compte de l'ensemble des travaux récents sur la sculptrice. Les auteurs Anne Rivière, historienne de l'art, est spécialiste des sculptrices auxquelles elle a consacré un dictionnaire en 2017 (Mare & Martin). Elle a contribué à de nombreuses expositions, tant en France qu'à l'étranger. Elle a notamment assuré le commissariat de "Sculpture' Elles" au musée des années trente de Boulogne-Billancourt en 2011. Ses travaux sur Camille Claudel débutent dans les années 1970 et aboutissent, en 1983, à la publication de L'Interdite. Camille Claudel 1864-1943 avec un premier essai de catalogue des oeuvres de l'artiste. Depuis lors, elle a assuré de nombreuses recherches sur la sculptrice et, de 2015 à 2018, elle a été membre du comité scientifique pour la création du musée Camille Claudel de Nogent-sur-Seine. Bruno Gaudichon, docteur en histoire de l'art moderne, est conservateur en chef du patrimoine honoraire. Après une première expérience au musée de Poitiers, où il découvre l'oeuvre de Camille Claudel en 1978, il est conservateur du musée (La Piscine) de Roubaix de 1990 à 2024. Il a notamment assuré le co-commissariat de la rétrospective Camille Claudel au musée Rodin de Paris et au musée Sainte-Croix de Poitiers en 1984. A cette occasion, il a publié le premier catalogue raisonné de l'oeuvre de l'artiste. Il a été commissaire de nombreuses expositions et a contribué à nombre de projets éditoriaux tant en France qu'à l'étranger.