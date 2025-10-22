Pamphlétaire redoutable et pionnier du self-help à l'américaine, Benjamin Franklin livre ici une sélection savoureuse de maximes, satires et conseils provocants, qui mêlent humour grinçant et sagesse pragmatique. Dans ces textes courts - dont le fameux "? Conseils pour se rendre désagréable ? " - se dessinent les fondements de la morale utilitaire américaine : culte de la réussite, ironie sur les travers humains, et démocratisation du "génie" . Un petit classique drôle et piquant, idéal en livre de caisse.