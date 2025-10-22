Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Conseils pour se rendre désagréable

Francis Guévremont, Benjamin Franklin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Pamphlétaire redoutable et pionnier du self-help à l'américaine, Benjamin Franklin livre ici une sélection savoureuse de maximes, satires et conseils provocants, qui mêlent humour grinçant et sagesse pragmatique. Dans ces textes courts - dont le fameux "? Conseils pour se rendre désagréable ? " - se dessinent les fondements de la morale utilitaire américaine : culte de la réussite, ironie sur les travers humains, et démocratisation du "génie" . Un petit classique drôle et piquant, idéal en livre de caisse.

Par Francis Guévremont, Benjamin Franklin
Chez Rivages

|

Auteur

Francis Guévremont, Benjamin Franklin

Editeur

Rivages

Genre

Autres philosophes

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Conseils pour se rendre désagréable par Francis Guévremont, Benjamin Franklin

Commenter ce livre

 

Conseils pour se rendre désagréable

Benjamin Franklin trad. Francis Guévremont

Paru le 22/10/2025

96 pages

Rivages

7,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782743668440
9782743668440
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.