#Essais

Voyage dans le temps !

Tiago Martins, Romane Mendes

ActuaLitté
Plonge dans une aventure à travers le temps, depuis l'ère des dinosaures jusqu'à un futur lointain ! Des charrettes aux fusées, en passant par les caravelles, embarque pour un voyage fascinant à travers l'Histoire du Portugal et découvre plus de 120 mots au fil des siècles ! Entra numa aventura temporal, desde a era dos dinosauros até ao futuro distante ! Desde carroças a foguetões passando por caravelas, embarque numa fascinante viagem pela História de Portugal e descubra mais de 120 palavras ao longo dos séculos !

Par Tiago Martins, Romane Mendes
Chez Cadamoste Editions

|

Auteur

Tiago Martins, Romane Mendes

Editeur

Cadamoste Editions

Genre

Enfants

Voyage dans le temps !

Tiago Martins, Romane Mendes

Paru le 14/11/2025

Cadamoste Editions

11,90 €

9782958677497
9782958677497
© Notice établie par ORB
