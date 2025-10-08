Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

Comment vaincre un Roi Démon en dix étapes

Andrew Rowe, Marie Viala

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Optimiste, créatif et plein d'humour Depuis des milliers d'années, dès qu'un Roi Démon surgit pour conquérir le monde, un Héros renaît cent ans plus tard pour le vaincre. Bon, OK, au passage, des civilisations sont réduites en poussière... Mais cette fois, il y a un petit problème : en 23 ans à peine, le Roi Démon a déjà conquis plus de la moitié du monde, et pas la moindre trace de héros légendaire à l'horizon. Si on se contente d'attendre son retour, il n'aura bientôt plus rien à sauver. Alors Yui Shaw a un plan. En 10 étapes. Elle n'a pas réussi à débloquer la classe Héros, mais elle ne va pas s'arrêter à ce léger détail. Déjà, elle doit obtenir l'épée légendaire. Parodie pleine d'amour pour des classiques tels que La Légende de Zelda ou Final Fantasy, ce roman écrit par un vrai passionné est une pépite de LitRPG : le gameplay existe dans cet univers et les personnages le savent ! Avec Yui et ses compagnons, montez de niveau, débloquez des classes, augmentez vos compétences, et sur un malentendu, sauvez le monde !

Par Andrew Rowe, Marie Viala
Chez Elder Craft

|

Auteur

Andrew Rowe, Marie Viala

Editeur

Elder Craft

Genre

Fantasy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Comment vaincre un Roi Démon en dix étapes par Andrew Rowe, Marie Viala

Commenter ce livre

 

Comment vaincre un Roi Démon en dix étapes

Andrew Rowe trad. Marie Viala

Paru le 08/10/2025

240 pages

Elder Craft

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782380241082
9782380241082
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.