Comment vaincre un Roi Démon en dix étapes

Optimiste, créatif et plein d'humour Depuis des milliers d'années, dès qu'un Roi Démon surgit pour conquérir le monde, un Héros renaît cent ans plus tard pour le vaincre. Bon, OK, au passage, des civilisations sont réduites en poussière... Mais cette fois, il y a un petit problème : en 23 ans à peine, le Roi Démon a déjà conquis plus de la moitié du monde, et pas la moindre trace de héros légendaire à l'horizon. Si on se contente d'attendre son retour, il n'aura bientôt plus rien à sauver. Alors Yui Shaw a un plan. En 10 étapes. Elle n'a pas réussi à débloquer la classe Héros, mais elle ne va pas s'arrêter à ce léger détail. Déjà, elle doit obtenir l'épée légendaire. Parodie pleine d'amour pour des classiques tels que La Légende de Zelda ou Final Fantasy, ce roman écrit par un vrai passionné est une pépite de LitRPG : le gameplay existe dans cet univers et les personnages le savent ! Avec Yui et ses compagnons, montez de niveau, débloquez des classes, augmentez vos compétences, et sur un malentendu, sauvez le monde !