Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Le banquet

Platon

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Arnaud Fabre et ErosOnyx éditions ont souhaité donner du "Banquet" de Platon, écrit au début du quatrième siècle avant notre ère, une traduction accessible à tout lecteur moderne curieux de ce classique si souvent cité et finalement si méconnu. Pour y parvenir, ils ont choisi de réduire l'apparat critique à l'essentiel. Il faut que rayonne sans trop de commentaires ce " talisman " homoérotque, pour reprendre le mot des hellénistes victoriens du XIXème siècle. Il faut en finir avec la réduction judéo-chrétienne de l'expression " amour platonique ". La sexualité entre hommes y est affirmée comme une norme et même un accomplissement : sous la pulsion du désir - car c'est bien de désir et non d'amour que parlent les convives du "Banquet" -, se cachent les enjeux d'une vie réussie. Dans ce "Banquet", le bel Alcibiade, ivre, dans la fleur de ses trente ans, couronné de lierre et de violettes, s'étonne que Socrate qui a près du double de son âge, ne veuille plus de ses caresses après les avoir savourées dans sa jeunesse. Vient un âge ou Eros se métamorphose sans se renier, où le désir des corps se double du désir d'autres idéaux qui nous dépassent, création artistique, quête d'une sagesse, humilité devant des questions sans réponse...

Par Platon
Chez ErosOnyx

|

Auteur

Platon

Editeur

ErosOnyx

Genre

Platon

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le banquet par Platon

Commenter ce livre

 

Le banquet

Platon trad. Luc Brisson

Paru le 14/11/2025

288 pages

ErosOnyx

9,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782918444657
9782918444657
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.