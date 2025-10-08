Grace et le Sortilège inachevé

La jeune Grace Greene, sorcière en devenir, fugue de son orphelinat pour trouver un mentor. Mauvaise pioche : elle tombe sur une sorcière si méchante que celle-ci souhaite s'en débarrasser et lui voler ses pouvoirs... Grace passe alors un contrat avec elle : si elle arrive à réaliser les 100 sorts (et demi) du carnet privé de la mégère dans le temps imparti, elle deviendra son apprentie... Au fil des rencontres incongrues et des alliés improbables, celle-ci devra non seulement exécuter les sortilèges plus difficiles les uns que les autres, mais également lever le voile sur les mystères qui planent autour de son insolite tutrice... Heather Fawcett est une autrice canadienne de best-sellers New York Times, USA Today et du Sunday Times tels que L'Encyclopédie féérique d'Emily Wilde ou Ambre et les dragons de glace. Ses oeuvres ont été traduites dans une vingtaine de langues.