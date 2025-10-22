Comment rater son premier coaching ?

Vous êtes coach professionnel, en cours de formation, ou récemment certifié ? Vous ne vous sentez pas encore suffisamment compétent du point du vue métier, commercial ou encore entrepreneurial ? Alors ce livre est fait pour vous ! Etre coach professionnel aujourd'hui, c'est non seulement maîtriser un certain nombre d'outils d'accompagnement, mais aussi être capable de conserver sa posture d'accompagnant malgré des situations parfois complexes. Enfin, n'oublions pas que le coach professionnel est également, dans la grande majorité des cas, un chef d'entreprise qui doit générer du chiffre d'affaires s'il souhaite perdurer ! Avec cet ouvrage, vous êtes certain d'aborder plus sereinement ce beau métier ! Vous l'avez compris, être coach professionnel nécessite aujourd'hui d'acquérir rapidement un certain nombre de compétences. Et quoi de mieux que de marcher dans les pas de quelqu'un qui est déjà passé par là ? C'est ce que vous propose ce livre : de vous faire de l'expérience par procuration ! La première partie de ce livre vous apportera des outils développés par l'auteur afin de vous aider à améliorer votre pratique professionnelle (devenir plus performant tout en maintenant, voire en développant, l'alliance de travail avec votre client). La deuxième partie vous aidera à développer votre posture d'accompagnant afin de vous aider à ne pas vous prendre les pieds dans le tapis des relations commerciales et contractuelles (rédaction de plans d'accompagnement, gestion des conflits éthiques, choix du niveau logique approprié avant d'interagir, etc.). L'objectif est ici est de vous aider à développer votre professionnalisme. Enfin, la troisième et dernière partie traitera d'un élément dont on ne parle quasiment pas, à savoir de la posture de chef d'entreprise du coach professionnel que vous êtes (définition d'une stratégie organique, identification du rythme de développement le plus adapté, etc.). Ainsi, vous pourrez entreprendre d'une façon singulière, fluide, sur mesure et prendre du plaisir dans l'activité entrepreneuriale !