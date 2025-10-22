Inscription
#Essais

Guide pratique de l'Entretien Motivationnel - 20 fiches pour professionnaliser son approche

Pascal Gache, Euvrard glori Cavalli

ActuaLitté
Vous cherchez une méthode simple, ludique et efficace pour apprendre la pratique de l'Entretien Motivationnel ? Vous aimez être autonome dans vos apprentissages et aller à votre rythme ? Vous sortez de formation et vous aimeriez intégrer vos acquis dans votre vie professionnelle ? Ce guide et son carnet de bord sont faits pour vous. Ses trois parties vous aideront à progresser. Dans la première, vous découvrirez des éléments pédagogiques indispensables pour apprendre efficacement. Dans la deuxième constituée de 20 fiches, vous mettrez en pratique cette approche relationnelle novatrice, construite sur une solide base scientifique. La troisième vous donnera quelques indications pour maintenir vos acquis et continuer de progresser.

Par Pascal Gache, Euvrard glori Cavalli
Chez InterEditions

|

Auteur

Pascal Gache, Euvrard glori Cavalli

Editeur

InterEditions

Genre

Garder la forme

Paru le 19/11/2025

368 pages

InterEditions

34,00 €

9782729624637
© Notice établie par ORB
