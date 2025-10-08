Dans l'ombre des Racines

Elle est issue d'une lignée condamnée. Il vit dans la crainte de sa propre magie. Ils auront chacun tout à prouver dans la terrible guerre qui menace l'Arbre-miracle. Aisa est une Maudite. Chaque nuit, l'esprit animal avec qui elle partage son corps prend le relais - un jour, il ne restera plus que le faucon, et la conscience d'Aisa disparaîtra. C'est déjà arrivé à sa mère, et cela arrivera à sa petite soeur... et bien plus tôt que prévu. Alors le jour où Aisa se voit proposer un marché, et l'espoir de briser leur Malédiction, elle n'hésite pas longtemps. Cette mission périlleuse la conduit au coeur du territoire ennemi : le Continent Flottant, terre des Aspales, ces sorciers descendant directement de ceux qui ont maudit sa lignée. C'est là qu'elle rencontre Gabriel, rongé par un terrible secret, et incapable de garder ses pouvoirs sous contrôle. Tous deux se retrouvent ainsi enrôlés pour combattre dans la funeste guerre qui se profile. Arrachés à tout ce qu'ils ont jamais connu et forcés de cohabiter avec d'autres Elus redoutables, Gabriel et Aisa vont devoir apprendre à se faire confiance s'ils veulent triompher et briser la Malédiction.