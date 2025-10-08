Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

Dans l'ombre des Racines

Noëmie Chevalier, Pome L. Desombre

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Elle est issue d'une lignée condamnée. Il vit dans la crainte de sa propre magie. Ils auront chacun tout à prouver dans la terrible guerre qui menace l'Arbre-miracle. Aisa est une Maudite. Chaque nuit, l'esprit animal avec qui elle partage son corps prend le relais - un jour, il ne restera plus que le faucon, et la conscience d'Aisa disparaîtra. C'est déjà arrivé à sa mère, et cela arrivera à sa petite soeur... et bien plus tôt que prévu. Alors le jour où Aisa se voit proposer un marché, et l'espoir de briser leur Malédiction, elle n'hésite pas longtemps. Cette mission périlleuse la conduit au coeur du territoire ennemi : le Continent Flottant, terre des Aspales, ces sorciers descendant directement de ceux qui ont maudit sa lignée. C'est là qu'elle rencontre Gabriel, rongé par un terrible secret, et incapable de garder ses pouvoirs sous contrôle. Tous deux se retrouvent ainsi enrôlés pour combattre dans la funeste guerre qui se profile. Arrachés à tout ce qu'ils ont jamais connu et forcés de cohabiter avec d'autres Elus redoutables, Gabriel et Aisa vont devoir apprendre à se faire confiance s'ils veulent triompher et briser la Malédiction.

Par Noëmie Chevalier, Pome L. Desombre
Chez Castelmore Editions

|

Auteur

Noëmie Chevalier, Pome L. Desombre

Editeur

Castelmore Editions

Genre

Mondes fantastiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Dans l'ombre des Racines par Noëmie Chevalier, Pome L. Desombre

Commenter ce livre

 

Dans l'ombre des Racines

Pome L. Desombre

Paru le 08/10/2025

528 pages

Castelmore Editions

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782362315633
9782362315633
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.