#Essais

Bête à savoir

Nicholas Aumais, A préciser

Tu penses vraiment tout savoir ? Voyons voir. Savais-tu que les feux d'artifices ont été découverts par un cuisinier chinois ? Ou encore, qu'il existe une planète faite de diamants ? Non ? Dans Bête à savoir, tu découvriras 50 faits aussi intéressants que surprenants sur toutes sortes de thèmes différents. De quoi satisfaire ta curiosité avec des infos sérieuses (mais jamais ennuyeuses ! ), des anecdotes insolites, des records incroyables et tellement plus ! ATTENTION : une fois ouvert, ce livre risque fort de ne plus jamais se refermer !

Par Nicholas Aumais, A préciser
Chez Petits Génies

|

Auteur

Nicholas Aumais, A préciser

Editeur

Petits Génies

Genre

Sciences et inventions

Bête à savoir

Nicholas Aumais, A préciser

Paru le 14/11/2025

128 pages

Petits Génies

10,95 €

ActuaLitté
