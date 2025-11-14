Tu penses vraiment tout savoir ? Voyons voir. Savais-tu que les feux d'artifices ont été découverts par un cuisinier chinois ? Ou encore, qu'il existe une planète faite de diamants ? Non ? Dans Bête à savoir, tu découvriras 50 faits aussi intéressants que surprenants sur toutes sortes de thèmes différents. De quoi satisfaire ta curiosité avec des infos sérieuses (mais jamais ennuyeuses ! ), des anecdotes insolites, des records incroyables et tellement plus ! ATTENTION : une fois ouvert, ce livre risque fort de ne plus jamais se refermer !