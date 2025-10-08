Inscription
#Essais

Le Grand Atlas de l'Astronomie

Alessandro Mortarino, Morgane Fortin, Hubert Reeves

Etoiles, galaxies, constellations... l'univers a une histoire et Le Grand Atlas de l'Astronomie nous plonge au coeur de ces découvertes pour percer les mystères du cosmos. Véritable voyage à travers l'espace, ce magnifique atlas propose des textes exigeants, mais à la portée de tous, pour découvrir une multitude d'informations sur la configuration de notre Univers : du système solaire aux étoiles et galaxies, de la description des constellations aux dernières prouesses technologiques. Elaboré par un collectif d'auteurs scientifiques spécialistes de l'astrophysique, en collaboration avec la prestigieuse Libreria Geografica, ce Grand Atlas de l'Astronomie comporte : - Une préface signée Hubert Reeves, célèbre astrophysicien et vulgarisateur émérite - Des images satellites provenant d'agences spatiales, notamment de la NASA ainsi que des photographies prises par le Télescope James Webb - Une impressionnante documentation d'archives qui revient sur les premières découvertes mais intègre également les recherches spatiales les plus récentes (les photos de trous noirs, les détections d'ondes gravitationnelles, les dernières découvertes d'exoplanètes, le rover Perseverance et les dernières découvertes sur Mars, les missions spatiales : Solar Orbiter, missions Proxima et Alpha avec Thomas Pesquet, ou encore la mission Artemis qui prévoit le retour de l'Homme sur la Lune, les missions Dart et Artémis 1) - Une section répertoriant 88 constellations avec pour chacune d'entre elles, une carte précise indiquant leur localisation dans l'espace ainsi que leur magnitude stellaire - Une liste des observatoires de France et du monde ainsi qu'un glossaire complet.

Par Alessandro Mortarino, Morgane Fortin, Hubert Reeves
Chez Glénat

|

Auteur

Alessandro Mortarino, Morgane Fortin, Hubert Reeves

Editeur

Glénat

Genre

Astronomie - Initiation

Le Grand Atlas de l'Astronomie

Alessandro Mortarino

Paru le 08/10/2025

320 pages

Glénat

39,95 €

9782344071953
