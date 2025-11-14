Inscription
Suède

Raoul Delcorde

Il fut un temps où le très progressiste royaume de Suède était considéré comme un modèle. Une économie dynamique au succès mondial, rythmée par les refrains disco du groupe Abba. Mais cette Suède-là existe-t-elle encore ? Face à la menace russe, le royaume a décidé d'intégrer l'OTAN. Des faits divers alarmants ont remis en cause le mythe d'une social-démocratie paisible. La Suède est un pays qui vit ses mutations dans le silence et la lumière des aurores boréales. Elle est aussi une puissance régionale qui a dessiné les contours de notre Europe. C'est ce mélange de discrétion, de grandeur et de volontarisme social ébranlé par la modernité que nous raconte ce petit livre. Ce petit livre n'est pas un guide. Ces pages sont un passeport pour comprendre les Suédois et percevoir ce qui se cache vraiment dans les brumes froides de la Scandinavie. Un grand récit suivi d'entretiens avec Christian Koninckx (historien), Kai Hammerich (chef d'entreprise et haut fonctionnaire) et Lena Anderson (auteure et journaliste).

Par Raoul Delcorde
Chez Nevicata

|

Auteur

Raoul Delcorde

Editeur

Nevicata

Genre

Récits de voyage

Suède

Raoul Delcorde

Paru le 14/11/2025

96 pages

Nevicata

11,00 €

9782875232458
