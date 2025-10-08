Inscription
#Beaux livres

Grandeur nature

Gilles Boeuf

ActuaLitté
Les plus beaux sites naturels d'Europe Grandeur nature vous emmène en voyage à travers toute l'Europe, à la découverte des sites naturels époustouflants qui la parcourent. De l'Europe du Nord à l'Europe centrale, en passant par les pays baltes, les Iles Britanniques, l'Irlande, l'Europe de l'Ouest et l'Europe du Sud, découvrez les merveilles cachées de la nature. Cet ouvrage vous présente aussi bien des sites naturels célèbres - l'Ile de Skye, les Lofoten, la Camargue, l'Etna, la Côte d'Opale - que des pépites méconnues telles que le parc national de Kemeri en Lettonie ou le parc national de Krka en Croatie. L'ouvrage part également à la rencontre de la faune qui peuple ces sites et permet d'en apprendre un peu plus sur ces nombreuses espèces : morses, élans, ours bruns, flamants roses, lynx, loups, bouquetins, marmottes, bisons... De magnifiques photos illustrent Grandeur nature, accompagnées d'une petite carte de localisation et des coordonnées géographiques.

Par Gilles Boeuf
Chez Glénat

|

Auteur

Gilles Boeuf

Editeur

Glénat

Genre

Thèmes photo

Grandeur nature

Gilles Boeuf

Paru le 08/10/2025

304 pages

Glénat

45,00 €

9782344071946
