A la fin de l'année 1897, le commandant Adrien de Gerlache mène son navire la Belgica au coeur des glaces inexplorées de la péninsule antarctique. Une entreprise dangereuse dans un environnement hostile et méconnu. Surpris par l'arrivée de l'hiver austral, la Belgica et son équipage se retrouvent prisonniers de la banquise, immobilisés pour de longs mois de nuit polaire. Une épreuve terrible et interminable. Le printemps revient enfin et la Belgica se libère miraculeusement des glaces. Le retour en Europe est triomphal, car pour la première fois des hommes ont réussi à survivre à l'hiver antarctique, ouvrant la voie à des générations d'explorateurs. Cette aventure rendit Adrien de Gerlache mondialement célèbre. Pionnier de l'Antarctique, il devint l'ami et le mentor des plus grands découvreurs des pôles : Charcot, Amundsen, Scott, Cook, Shackleton... Mais sa vie fut davantage que celle d'un explorateur polaire : promoteur des sciences, écrivain talentueux, commissaire et directeur de compagnies maritimes, diplomate, homme politique et patriote. Voici la première biographie extensive d'un des grands explorateurs polaires, marin intrépide et humaniste visionnaire.