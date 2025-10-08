Inscription
Le chant perdu des baleines

Laurence Paoli, Fabrice Guérin

Le monde du silence est tout sauf silencieux. Les animaux marins utilisent tous les stratagèmes sonores afin de s'orienter, manger et séduire, élever leurs petits. Mais lorsque les humains brouillent la communication avec les bruits de leurs machines (pêche, transport, sports aquatiques, exercices militaires, prospection sismique, constructions offshore, etc.), cette pollution sonore perturbe considérablement la vie sous-marine et participe à l'effondrement actuel de la biodiversité. Ce livre est la première enquête exhaustive sur l'émergence de la bioacoustique sous-marine comme science, sur la prise de conscience et la mesure des dégâts occasionnés ainsi que sur la mise au point des solutions techniques visant à les atténuer. Car, lorsque l'homme se tait sous les eaux, la nature reprend immédiatement ses droits. Une investigation passionnante, immersive et incarnée, pleine d'humour.

Laurence Paoli, Fabrice Guérin
Chez Actes Sud Editions



Auteur

Laurence Paoli, Fabrice Guérin

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Pollution

Le chant perdu des baleines

Laurence Paoli

Paru le 08/10/2025

352 pages

Actes Sud Editions

23,50 €

9782330213312
