#Essais

Le grand livre des énigmes

Sylvain Lhullier

Bienvenue au Moyen Age, avec ses preux chevaliers, ses gentes dames et... ses énigmes ! Attelez-vous sans tarder à la résolution de ces casse-tête en tous genres. A travers près de 500 énigmes - à résoudre seul, entre amis ou en famille - retrouvez le plaisir de vous torturer les méninges et de mettre à l'épreuve vos neurones ! Tentez de déterminer comment Merlin prépare un philtre d'amour, devinez le nombre d'invités conviés au festin de Clovis, puis essayez d'aider Roland à rejoindre ses troupes sur le champ de bataille de Ronceveaux !

Par Sylvain Lhullier
Chez Marabout

|

Auteur

Sylvain Lhullier

Editeur

Marabout

Genre

Jeux

Le grand livre des énigmes

Sylvain Lhullier

Paru le 29/10/2025

482 pages

Marabout

19,90 €

9782501198028
