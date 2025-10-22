Le grand livre des énigmes

Bienvenue au Moyen Age, avec ses preux chevaliers, ses gentes dames et... ses énigmes ! Attelez-vous sans tarder à la résolution de ces casse-tête en tous genres. A travers près de 500 énigmes - à résoudre seul, entre amis ou en famille - retrouvez le plaisir de vous torturer les méninges et de mettre à l'épreuve vos neurones ! Tentez de déterminer comment Merlin prépare un philtre d'amour, devinez le nombre d'invités conviés au festin de Clovis, puis essayez d'aider Roland à rejoindre ses troupes sur le champ de bataille de Ronceveaux !