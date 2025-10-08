10 champignons qui ont changé la vie des hommes

Si les champignons nous étaient contés, plutôt qu'expliqués ou décrits, on se rendrait compte qu'ils ont joué, depuis les premiers âges de l'humanité, un rôle tout à fait central dans la vie des hommes. Ceux qui coulèrent la flotte anglaise au XIXe siècle, ceux qui conduisirent des centaines de femmes au bûcher, qui allumèrent les premiers feux, soignent nos blessures et parfois condamnent nos maisons. Ce livre raconte la vie secrète de l'amanite et de l'amadou, du célèbre chaga, du discret polypore... Les histoires des champignons qui poussent autour de nous et qui ont, parfois, changé le cours de la vie des hommes.