Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

10 champignons qui ont changé la vie des hommes

Guillaume Reynard, Hubert Voiry

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Si les champignons nous étaient contés, plutôt qu'expliqués ou décrits, on se rendrait compte qu'ils ont joué, depuis les premiers âges de l'humanité, un rôle tout à fait central dans la vie des hommes. Ceux qui coulèrent la flotte anglaise au XIXe siècle, ceux qui conduisirent des centaines de femmes au bûcher, qui allumèrent les premiers feux, soignent nos blessures et parfois condamnent nos maisons. Ce livre raconte la vie secrète de l'amanite et de l'amadou, du célèbre chaga, du discret polypore... Les histoires des champignons qui poussent autour de nous et qui ont, parfois, changé le cours de la vie des hommes.

Par Guillaume Reynard, Hubert Voiry
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Guillaume Reynard, Hubert Voiry

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Champignons

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur 10 champignons qui ont changé la vie des hommes par Guillaume Reynard, Hubert Voiry

Commenter ce livre

 

10 champignons qui ont changé la vie des hommes

Guillaume Reynard, Hubert Voiry

Paru le 08/10/2025

144 pages

Actes Sud Editions

14,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782330213190
9782330213190
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.