Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Le manuel du bartender

Johann Bouard, Maël Aguessy

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Johann Bouard, pionnier du cocktail en France et créateur de cocktails pour les grands palaces du monde, ouvre les portes de son labo pour vous aider à créer chez vous des cocktails dignes d'un véritable bartender. Vous trouverez dans ce livre : - Quel matériel choisir ? - Plus de 80 recettes de sirops et glaçons aromatisés - Des techniques simples pour créer des effets graphiques qui font la différence - 120 recettes de cocktails détaillées pas à pas avec tous les conseils de Johann pour les réussir

Par Johann Bouard, Maël Aguessy
Chez Marabout

|

Auteur

Johann Bouard, Maël Aguessy

Editeur

Marabout

Genre

Cocktails

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le manuel du bartender par Johann Bouard, Maël Aguessy

Commenter ce livre

 

Le manuel du bartender

Johann Bouard

Paru le 22/10/2025

384 pages

Marabout

35,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782501193191
9782501193191
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.