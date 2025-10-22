Le manuel du bartender

Johann Bouard, pionnier du cocktail en France et créateur de cocktails pour les grands palaces du monde, ouvre les portes de son labo pour vous aider à créer chez vous des cocktails dignes d'un véritable bartender. Vous trouverez dans ce livre : - Quel matériel choisir ? - Plus de 80 recettes de sirops et glaçons aromatisés - Des techniques simples pour créer des effets graphiques qui font la différence - 120 recettes de cocktails détaillées pas à pas avec tous les conseils de Johann pour les réussir