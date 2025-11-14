Le procès d'Hippocrate

Et si Hippocrate, figure tutélaire (et fictive ? ) de la médecine occidentale, se voyait contraint de répondre des dérives d'un système devenu trop complexe, trop technique, parfois trop éloigné des besoins des patients ? Ce procès fictif, imaginé comme un espace de débat public, s'est déroulé en novembre 2024 au Palais de Beaulieu à Lausanne. Davantage que la quête d'un coupable, ce procès était une invitation à se questionner, se disputer même sur l'avenir des soins et sur l'orientation d'un système de santé que personne ne pilote vraiment. Cet ouvrage en est le prolongement. Il est aussi un hommage à Charles Kleiber qui a eu l'idée de ces procès et les a mis en forme. Il rassemble des voix qui interrogent, chacune à leur manière, ce que soigner veut dire et proposent des pistes nouvelles. Les textes rassemblés ici sont à lire comme des éclats d'expériences et d'expertises pour penser, accompagner et pratiquer le soin autrement.