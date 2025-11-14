Inscription
#Imaginaire

Lucky Luke L'intégrale Tome 7

Morris, Goscinny

Les rivaux de Painful Gulch (1962), Billy the Kid (1962) et Les Dalton courent toujours (1964) : trois albums mythiques à (re)découvrir absolument dans le nouveau volume de Lucky Luke ? Nouvelle Intégrale ! Le tout complété d'un dossier abordant des thématiques telles que le succès immédiat de Rantanplan, la censure de Billy the Kid mais aussi le défi artistique des Rivaux de Painful Gulch , dessiné en un mois ! Sans oublier un tour complet des sources d'inspiration de ces trois histoires !

|

Auteur

Editeur

Editions Dupuis

Genre

Aventure

Paru le 14/11/2025

224 pages

30,00 €

9782808513425
