Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

De briques et de blocs

Céline Fraipont, Bailly

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Piégé dans une mystérieuse forêt, trempé par une pluie battante, Petit Poilu doit vite se trouver un abri ! Ceux que lui offriront Claude le castor, Marguerite la taupe ou Mimine la fourmi conviendront-ils à notre héros dégoulinant ? Si ce n'est pas le cas, comptez sur lui pour laisser parler son inventivité à grands renforts de briques, de blocs et d'imagination, afin de construire avec ses nouveaux amis une incroyable cabane ! Une maison bricolée à leur façon, mais qui pourrait bien rendre un riche service à Jojo le pauvre hérisson... Construire, déconstruire, s'amuser avec mille cabanes et en donner à ceux qui n'en ont pas : c'est la nouvelle grande aventure que va partager Petit Poilu avec ses lectrices et lecteurs ! La cabane : un élément clé de l'imaginaire, de la construction et de l'équilibre des enfants. Une notion qu'habitent avec intelligence et humour Céline Fraipont et Pierre Bailly !

Par Céline Fraipont, Bailly
Chez Editions Dupuis

|

Auteur

Céline Fraipont, Bailly

Editeur

Editions Dupuis

Genre

Humour

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur De briques et de blocs par Céline Fraipont, Bailly

Commenter ce livre

 

De briques et de blocs

Céline Fraipont, Bailly

Paru le 14/11/2025

32 pages

Editions Dupuis

10,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782808510134
9782808510134
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.