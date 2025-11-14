De briques et de blocs

Piégé dans une mystérieuse forêt, trempé par une pluie battante, Petit Poilu doit vite se trouver un abri ! Ceux que lui offriront Claude le castor, Marguerite la taupe ou Mimine la fourmi conviendront-ils à notre héros dégoulinant ? Si ce n'est pas le cas, comptez sur lui pour laisser parler son inventivité à grands renforts de briques, de blocs et d'imagination, afin de construire avec ses nouveaux amis une incroyable cabane ! Une maison bricolée à leur façon, mais qui pourrait bien rendre un riche service à Jojo le pauvre hérisson... Construire, déconstruire, s'amuser avec mille cabanes et en donner à ceux qui n'en ont pas : c'est la nouvelle grande aventure que va partager Petit Poilu avec ses lectrices et lecteurs ! La cabane : un élément clé de l'imaginaire, de la construction et de l'équilibre des enfants. Une notion qu'habitent avec intelligence et humour Céline Fraipont et Pierre Bailly !