J’ai 2 papas/2 mamans, et alors ?

Mathias Rebuffé, Catherine Viès Duffau

Toutes les réponses aux questions de votre enfant Vivre avec deux papas ou deux mamans, c'est aujourd'hui le quotidien de nombreux enfants. Or, si, dans les faits, les familles homoparentales sont des familles comme les autres, certains préjugés ont la vie dure. Comment l'enfant vit-il cette situation ? Quelles difficultés rencontre-t-il ? Comment l'aider à gérer le regard pas toujours bienveillant des autres et les idées reçues ? Sans tabous, ce livre répond à toutes les questions de l'enfant sur l'homoparentalité. Grâce à des explications claires richement illustrées et à de nombreuses activités, celui-ci comprendra ce qu'il vit et découvrira toutes les ressources à sa disposition pour s'épanouir. Véritable boîte à outils à destination des enfants de 7 à 12 ans, J'ai 2 papas / 2 mamans, et alors ? offre en complément : - Du matériel pour les activités ; - Une méditation audio ; - Un cahier pour l'accompagnant ; - Le jeu de cartes des émotions, pour apprendre aux enfants à exprimer leurs ressentis et aider leur entourage à les déchiffrer !

Chez De Boeck supérieur

Vie de famille

Paru le 14/11/2025

104 pages

14,95 €

9782807368347
