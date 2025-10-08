Les douleurs abdominales constituent un motif fréquent de consultation. Si la plupart des causes de ces douleurs sont bénignes certaines constituent de réelles urgences. Les résultats de l'interrogatoire et de l'examen clinique menés par le premier clinicien qui évalue un patient sont souvent peu spécifiques et ne suffisent pas en cas de signes de gravité. L'imagerie occupe donc une place centrale face à des urgences abdominales. Les types d'urgences abdominales rencontrés sont nombreux et ce nouveau volume de la collection des ' Syllabus de la SFR ' (Société française de radiologie) et de la SIAD (Société d'imagerie abdominale et digestive) les décrit de façon exhaustive. C'est ainsi un état de l'art de l'imagerie des urgences abdominales qui est proposé. La traumatologie est abordée en tout premier lieu les différentes atteintes étant ensuite détaillées par régions (hypochondre droit fosses iliaques droite et gauche épigastre) les hémorragies digestives ischémies mésentériques aiguës occlusions iléocolites aiguës sans oublier l'état de choc à point de départ abdominal et les complications aiguës post-opératoires faisant l'objet de chapitres spécifiques. Richement illustré et complet présenté de façon didactique et rédigé par les meilleurs experts en imagerie abdominale diagnostique et interventionnelle cet ouvrage constitue la référence actuelle sur le sujet. Il est indispensable pour tous les radiologues confrontés aux urgences abdominales mais également pour les gastro-entérologues et les chirurgiens digestifs désireux de mieux comprendre cette imagerie. L' AUTEUR Kathia Chaumoitre est professeur des universités-praticien hospitalier chef du service d'imagerie médicale Hôpital Nord AP-HM CHU de Marseille ; UMR 7268 ADES.