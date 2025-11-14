"Ce court et exquis roman est un autre chef-d'oeuvre. Dans La Piste de glace, Bolano honore les conventions du genre tout en les faisant exploser". THE NEW YORK TIMES Dans une petite ville touristique sur la côte catalane, un meurtre a été commis. Le temps d'un été, trois personnages prennent la parole à tour de rôle, et esquissent leur propre version des faits : un écrivain chilien désabusé, un poète mexicain sans permis de séjour travaillant comme gardien de nuit, et un politicien prêt à tout pour sa bien-aimée, une championne de patinage artistique. Même à lui construire une patinoire avec de l'argent public, lorsqu'elle se voit destituée de l'équipe olympique. Le récit labyrinthique d'une saison estivale au bord de mer, à la frontière du roman noir, entre passions frustrées, immigration et corruption. Né en 1953 au Chili, Roberto Bolano s'installe en Espagne en 1978. Considéré comme un écrivain majeur, il est l'auteur des romans cultes Les Détectives sauvages et 2666. Il meurt en 2003. Traduit de l'espagnol (Chili) par Robert Amutio