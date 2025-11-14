Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

La Piste de glace

Roberto Bolaño

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Ce court et exquis roman est un autre chef-d'oeuvre. Dans La Piste de glace, Bolano honore les conventions du genre tout en les faisant exploser". THE NEW YORK TIMES Dans une petite ville touristique sur la côte catalane, un meurtre a été commis. Le temps d'un été, trois personnages prennent la parole à tour de rôle, et esquissent leur propre version des faits : un écrivain chilien désabusé, un poète mexicain sans permis de séjour travaillant comme gardien de nuit, et un politicien prêt à tout pour sa bien-aimée, une championne de patinage artistique. Même à lui construire une patinoire avec de l'argent public, lorsqu'elle se voit destituée de l'équipe olympique. Le récit labyrinthique d'une saison estivale au bord de mer, à la frontière du roman noir, entre passions frustrées, immigration et corruption. Né en 1953 au Chili, Roberto Bolano s'installe en Espagne en 1978. Considéré comme un écrivain majeur, il est l'auteur des romans cultes Les Détectives sauvages et 2666. Il meurt en 2003. Traduit de l'espagnol (Chili) par Robert Amutio

Par Roberto Bolaño
Chez Points

|

Auteur

Roberto Bolaño

Editeur

Points

Genre

Littérature sud-américaine

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La Piste de glace par Roberto Bolaño

Commenter ce livre

 

La Piste de glace

Roberto Bolaño

Paru le 14/11/2025

240 pages

Points

8,40 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782757894163
9782757894163
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.