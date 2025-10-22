Inscription
K-pop

Savannah Truong

ActuaLitté
LA K-POP RYTHME LE MONDE MAIS CONNAISSEZ-VOUS SES INCONTOURNABLES ? Bang Bang Bang, Boombayah, Dynamite, Kick it ! Le succès aussi phénoménal qu'inattendu de Gangnam Style de PSY puis la popularité planétaire de BTS, BLACKPINK, EXO ou encore STRAYKIDS, ont fait exploser ce nouveau genre musical. Ce guide totalement inédit vous invite à découvrir la grande variété de styles et de genres de la K-Pop : de la ballade au hip-hop en passant par le bubblegum, le scandinavian trip-hop et le r'n'b. Chantez et dansez à l'unisson ! - Un panorama complet en 100 titres sur 30 ans et 5 générations d'artistes - Nombreuses anecdotes sur les groupes et les 'origin stories' des chansons - un QR Codes pour chaque fiche, qui renvoie aux MV officiels - Une autrice ultra fan de K-Pop et experte reconnue L'autrice Savannah Truong est une infatigable promotrice de la pop-culture coréenne. Elle a déjà montré sa formidable capacité à fédérer les fans au travers de son label " K-POP is For Cool Kids (KICK) " qu'elle décline en café (Kick Café à Paris), podcast, ouvrages, et conseils auprès de marques et d'évènements. Elle est également l'autrice de K-pop Drinks, 30 recettes inspirées de vos groupes kpop préférés paru en 2022.

Par Savannah Truong
Chez Abysse Publishing

|

Auteur

Savannah Truong

Editeur

Abysse Publishing

Genre

Variété internationale

Retrouver tous les articles sur K-pop par Savannah Truong

K-pop

Savannah Truong

Paru le 22/10/2025

148 pages

Abysse Publishing

14,90 €

ActuaLitté
9782487640146
