Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Comme une ombre dans la nuit

Nora Roberts, Régina Langer

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A vingt-six ans et après une longue période d'exil, Victoria Bodeen revient à Progress, en Caroline du Sud, sur les traces de son enfance, marquée par le meurtre de sa meilleure amie, à l'âge de huit ans. Des années durant, le souvenir du corps mutilé de Hope gisant dans le marais n'a cessé de la hanter. Pourtant, en retrouvant la maison familiale, elle se sent prête à chasser pour de bon les fantômes du passé. Mais rapidement se profile une terrifiante menace. Se pourrait-il que le meurtrier de Hope rôde encore, en quête d'une nouvelle proie ?

Par Nora Roberts, Régina Langer
Chez J'ai lu

|

Auteur

Nora Roberts, Régina Langer

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature anglo-saxonne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Comme une ombre dans la nuit par Nora Roberts, Régina Langer

Commenter ce livre

 

Comme une ombre dans la nuit

Nora Roberts trad. Régina Langer

Paru le 08/10/2025

635 pages

J'ai lu

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290416563
9782290416563
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.