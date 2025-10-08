Comme une ombre dans la nuit

A vingt-six ans et après une longue période d'exil, Victoria Bodeen revient à Progress, en Caroline du Sud, sur les traces de son enfance, marquée par le meurtre de sa meilleure amie, à l'âge de huit ans. Des années durant, le souvenir du corps mutilé de Hope gisant dans le marais n'a cessé de la hanter. Pourtant, en retrouvant la maison familiale, elle se sent prête à chasser pour de bon les fantômes du passé. Mais rapidement se profile une terrifiante menace. Se pourrait-il que le meurtrier de Hope rôde encore, en quête d'une nouvelle proie ?