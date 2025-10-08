Kyrian et Mira sont aux anges : ils ont été choisis pour intégrer le Dôme et devenir Pupilles d'I. R. I. S. , l'intelligence artificielle qui représente un nouvel espoir pour l'humanité ! Après des années de guerre et de famine, les adolescents vont pouvoir oeoeuvrer à un monde meilleur grâce à l'I. A. qui les encadre, les forme et les protège sous la coupole de verre. Du moins, c'est ce que pensait Kyrian. Cela fait des jours qu'il n'a pas revu Korbhen, son meilleur ami, mystérieusement mis à l'écart lors d'un bug informatique. Quand c'est au tour de Mira de disparaître, le doute s'installe. Le Dôme est-il vraiment ce havre de paix qu'il prétend être ?