Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman jeunesse

I.R.I.S

Anne Loyer, Delphine Pessin, Cyrielle Foucher

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Kyrian et Mira sont aux anges : ils ont été choisis pour intégrer le Dôme et devenir Pupilles d'I. R. I. S. , l'intelligence artificielle qui représente un nouvel espoir pour l'humanité ! Après des années de guerre et de famine, les adolescents vont pouvoir oeoeuvrer à un monde meilleur grâce à l'I. A. qui les encadre, les forme et les protège sous la coupole de verre. Du moins, c'est ce que pensait Kyrian. Cela fait des jours qu'il n'a pas revu Korbhen, son meilleur ami, mystérieusement mis à l'écart lors d'un bug informatique. Quand c'est au tour de Mira de disparaître, le doute s'installe. Le Dôme est-il vraiment ce havre de paix qu'il prétend être ?

Par Anne Loyer, Delphine Pessin, Cyrielle Foucher
Chez Editions Didier

|

Auteur

Anne Loyer, Delphine Pessin, Cyrielle Foucher

Editeur

Editions Didier

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur I.R.I.S par Anne Loyer, Delphine Pessin, Cyrielle Foucher

Commenter ce livre

 

I.R.I.S

Anne Loyer, Delphine Pessin, Cyrielle Foucher

Paru le 08/10/2025

208 pages

Editions Didier

13,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782278132126
9782278132126
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.