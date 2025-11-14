Inscription
#Essais

Memento du copropriétaire

Marc Ezrati, Emmanuel Fusiller

Un guide synthétique pour faire face aux aléas de la copropriété. Comment répartir les charges de copropriété ? A quoi sert un syndic ? Comment organiser une assemblée générale ? Cet ouvrage rassemble, en 50 questions synthétiques, les obligations et responsabilités du copropriétaire, ainsi que les réponses aux nombreux aléas générés par la gestion commune d'un lot de biens immobiliers. Ce memento a pour objectif de donner aux copropriétaires des outils pour maîtriser leur quotidien et éviter les litiges.

Par Marc Ezrati, Emmanuel Fusiller
Chez Bréal

|

Auteur

Marc Ezrati, Emmanuel Fusiller

Editeur

Bréal

Genre

Logements, guides pratiques

Memento du copropriétaire

Emmanuel Fusiller

Paru le 14/11/2025

149 pages

Bréal

9,90 €

9782749557885
