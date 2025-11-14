Memento du copropriétaire

Un guide synthétique pour faire face aux aléas de la copropriété. Comment répartir les charges de copropriété ? A quoi sert un syndic ? Comment organiser une assemblée générale ? Cet ouvrage rassemble, en 50 questions synthétiques, les obligations et responsabilités du copropriétaire, ainsi que les réponses aux nombreux aléas générés par la gestion commune d'un lot de biens immobiliers. Ce memento a pour objectif de donner aux copropriétaires des outils pour maîtriser leur quotidien et éviter les litiges.