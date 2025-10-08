Coiffeur pour dames

De l'avis de toutes ses clientes, Mr John est un magicien : un coiffeur aux doigts d'or - doublé d'un confident - qu'elles adorent ! Peu après avoir confirmé ses talents auprès d'Agatha Raisin, qui voit poindre ses premiers cheveux blancs, il meurt dans son salon, victime d'un empoisonnement. Voici la détective embringuée dans une drôle d'enquête. Qui, en effet, pouvait en vouloir à Mr John ? On ne s'ennuie pas un seul instant dans ces romans drôles et délicieusement british. Comme toujours, un must ! La Voix du Nord. Traduit de l'anglais par Marina Boraso.