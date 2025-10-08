Inscription
Coiffeur pour dames

Marina Boraso, M. C. Beaton

ActuaLitté
De l'avis de toutes ses clientes, Mr John est un magicien : un coiffeur aux doigts d'or - doublé d'un confident - qu'elles adorent ! Peu après avoir confirmé ses talents auprès d'Agatha Raisin, qui voit poindre ses premiers cheveux blancs, il meurt dans son salon, victime d'un empoisonnement. Voici la détective embringuée dans une drôle d'enquête. Qui, en effet, pouvait en vouloir à Mr John ? On ne s'ennuie pas un seul instant dans ces romans drôles et délicieusement british. Comme toujours, un must ! La Voix du Nord. Traduit de l'anglais par Marina Boraso.

Par Marina Boraso, M. C. Beaton
Chez LGF/Le Livre de Poche

Auteur

Marina Boraso, M. C. Beaton

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Romans policiers

Coiffeur pour dames

M. C. Beaton trad. Marina Boraso

Paru le 08/10/2025

264 pages

LGF/Le Livre de Poche

6,90 €

ActuaLitté
9782253253372
