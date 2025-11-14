Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Polar

A la recherche du damier à galons

Tim Cadic, Ornella Centineo, Makma

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un jeune supporter du FC Lorient découvre, en feuilletant les carnets de son arrière-grand-mère, l'existence du tout premier maillot du club. Une prestigieuse relique, entourée de mystère : a-t-elle traversé le temps ou s'est-elle perdue à jamais ? Commence alors une véritable quête, où notre héros plonge au coeur de la grande histoire des Merlus. A travers ses rencontres et ses voyages dans le temps, il nous fait revivre les instants fondateurs du club, les grands succès, mais aussi les épreuves qui ont forgé l'identité du FCL et accompagné l'histoire de la ville de Lorient. Un roman graphique incontournable pour tous les amoureux du FCL, qui vous entraîne dans une fresque vibrante de 100 ans d'histoire où passé et présent s'entrelacent. Scénario de Martin Le Blévec, avec la participation de Tim Cadic et Hugo James.

Par Tim Cadic, Ornella Centineo, Makma
Chez Ouest-France

|

Auteur

Tim Cadic, Ornella Centineo, Makma

Editeur

Ouest-France

Genre

Historique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur A la recherche du damier à galons par Tim Cadic, Ornella Centineo, Makma

Commenter ce livre

 

A la recherche du damier à galons

Tim Cadic, Ornella Centineo, Makma

Paru le 21/11/2025

112 pages

Ouest-France

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782737391835
9782737391835
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.