A la recherche du damier à galons

Un jeune supporter du FC Lorient découvre, en feuilletant les carnets de son arrière-grand-mère, l'existence du tout premier maillot du club. Une prestigieuse relique, entourée de mystère : a-t-elle traversé le temps ou s'est-elle perdue à jamais ? Commence alors une véritable quête, où notre héros plonge au coeur de la grande histoire des Merlus. A travers ses rencontres et ses voyages dans le temps, il nous fait revivre les instants fondateurs du club, les grands succès, mais aussi les épreuves qui ont forgé l'identité du FCL et accompagné l'histoire de la ville de Lorient. Un roman graphique incontournable pour tous les amoureux du FCL, qui vous entraîne dans une fresque vibrante de 100 ans d'histoire où passé et présent s'entrelacent. Scénario de Martin Le Blévec, avec la participation de Tim Cadic et Hugo James.