L'influenceur

Patrick Bauwen

On lui avait promis la célébrité... Elle va découvrir la peur. Lisa, assistante médicale et, à ses heures perdues, chroniqueuse de livres sur Instagram, sera bientôt la star des réseaux sociaux. A condition de faire exactement ce qu'on lui demande. Ascension fulgurante ou engrenage mortel ? De Paris à Dubaï, un suspense implacable dans l'univers des influenceurs, ses illusions et ses ténèbres. Après les dérives de la téléréalité dans L'Oil de Caine, Prix polar des lecteurs du Livre de Poche, Patrick Bauwen révèle crûment l'envers du décor des réseaux sociaux. Une plongée au coeur de la manipulation. Documenté, rythmé et sacrément efficace. Le Parisien dimanche.

Par Patrick Bauwen
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Patrick Bauwen

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Thrillers

L'influenceur

Patrick Bauwen

Paru le 08/10/2025

416 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,40 €

