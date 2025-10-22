Inscription
#Roman jeunesse

L'île des animaux fabuleux

Sofia Chanfreau, Amanda Chanfreau, Aleksi Moine

ActuaLitté
"Loin, au milieu de l'océan (sans doute précisément l'océan que tu imagines), se trouve une île (sans doute précisément l'île que tu imagines). Cette île a la forme d'une girafe, en tout cas si on la regarde d'en haut, ou bien si on l'observe sur une carte et qu'on a un peu d'imagination : c'est l'Ile-Girafe. On dirait que cette île a trois jambes et une petite queue, un grand corps et un long cou terminé par une tête. Au milieu de son corps, il y a un grand lac qu'on appelle le Coeur-de-la-Girafe. L'eau du lac est aussi sucrée que de la limonade et sa surface est presque toujours calme, alors que la mer salée qui entoure l'île est toujours agitée. (...) Dans l'une des maisons les plus hautes de la Capitale vit une petite fille. (...) Cette fille s'appelle Vega, et elle s'assoit souvent à sa fenêtre pour rêver de ce qui se trouve de l'autre côté de la mer". Une héroïne touchante Vega vit seule avec son papa. Seule ? Pas du tout en fait, car toute une ribambelle d'animaux lui tiennent compagnie. Même si son père les trouve bien trop envahissants, Vega est la seule à les voir : grizzlis, zèbres, hippocampes ou rhinocéros... vivent dans son placard, au coin de la rue ou dans la salle de bains. Elle croise même des lapins sans oreilles, des souris à rayures, des chevaux petits comme des chats et des scarabées gros comme des cochons d'Inde. Sans parler de tous ceux qu'il est impossible de décrire, comme les fripourdons, les spatulots, les crapaçons et les tétrabranchipattes... Quête et résilience Depuis quelque temps, Vega est inquiète : son père a changé, il s'absente souvent. Il semble lointain, il l'écoute à peine, il est devenu... froid ! Bientôt, Vega apprend qu'une femme de glace s'est emparée de son coeur, et voit son père en train de se couvrir de givre... Pour le sauver, elle part à la recherche de sa mère dont elle ne sait rien... Un texte pour s'évader et voyager très loin, jouer avec son imagination et apprivoiser ses peurs. Revue de presse "Un livre qui donne envie de regarder la vie avec émerveillement, le coeur grand ouvert ! Je ne serais pas surpris qu'il devienne un classique". - Österbottens Tidning "L'Ile des animaux fabuleux parle merveilleusement d'une fille singulière et de son droit à être elle-même, surtout si elle est spéciale et un peu étrange aussi". - Lastenkirjahylly literature blog Ce livre est un immense succès de librairie en Finlande et a déjà été traduit en dix-neuf langues.

Par Sofia Chanfreau, Amanda Chanfreau, Aleksi Moine
Chez Editions Milan

|

Auteur

Sofia Chanfreau, Amanda Chanfreau, Aleksi Moine

Editeur

Editions Milan

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

L'île des animaux fabuleux

Sofia Chanfreau, Amanda Chanfreau trad. Aleksi Moine

Paru le 22/10/2025

224 pages

Editions Milan

15,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
9782408050924
© Notice établie par ORB
