Viens, on se parle

Elsa Vigoureux, Omar Sy

ActuaLitté
" ... Un cadeau empoisonné ? C'est un peu la définition du succès, ça. C'est beau, c'est bien, mais si tu finis par y croire, si tu penses que tu es le meilleur, tes chances s'évaporent, et tu es mort. On me caressait dans le sens du poil, tout le monde me disait oui pour tout, j'aurais pu sombrer. Parfois, je ne voulais plus entendre tout ça, c'était trop. Ca sentait le piège. Prendre l'air, c'était la solution. " Acteur emblématique du film mythique Intouchables, Omar Sy est une icône de notre époque, qui compte parmi les personnalités préférées des Français. Omar Sy est aussi un homme et un père de famille qui se veut ordinaire. Pendant près de trois ans, il a accepté de vivre l'expérience d'un livre avec Elsa Vigoureux, journaliste au Nouvel Obs. Au fil de leurs échanges, Omar Sy parle de tout, de la famille, de l'amour, du cinéma, du monde, de la vie. On découvre un nomade, un pionnier, un homme profond et libre, doué d'une insatiable curiosité. C'est direct, sans faux-semblant, une belle façon de découvrir ce qui se cache derrière les éclats de rire d'un homme ordinaire et d'un acteur extraordinaire. Madame Figaro. Une conversation longue, alimentée par les soubresauts de l'humeur et l'actualité. La Voix du Nord.

Par Elsa Vigoureux, Omar Sy
Chez LGF/Le Livre de Poche

Auteur

Elsa Vigoureux, Omar Sy

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Acteurs

Viens, on se parle

Elsa Vigoureux, Omar Sy

Paru le 08/10/2025

288 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,70 €

9782253252795
