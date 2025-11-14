Soara et les bâtisseurs fantastiques Tome 3

Alors qu'ils continuent à bâtir des maisons pour les monstres tout en recherchant la maîtresse de Kilik, Soara et ses compagnons sont soudain attaqués par une créature mystérieuse. La jeune guerrière s'élance pour protéger les nains et affronter l'assaillant... A la suite de ce pénible face-à-face, Kilik se remémore de vieux événements. Quelle est la raison qui l'a poussé à entreprendre ce voyage afin de construire des logements pour les monstres ? Le passé des bâtisseurs fantastiques est enfin révélé !