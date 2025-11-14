Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Manga

Soara et les bâtisseurs fantastiques Tome 3

Yamaji Hidenori

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Alors qu'ils continuent à bâtir des maisons pour les monstres tout en recherchant la maîtresse de Kilik, Soara et ses compagnons sont soudain attaqués par une créature mystérieuse. La jeune guerrière s'élance pour protéger les nains et affronter l'assaillant... A la suite de ce pénible face-à-face, Kilik se remémore de vieux événements. Quelle est la raison qui l'a poussé à entreprendre ce voyage afin de construire des logements pour les monstres ? Le passé des bâtisseurs fantastiques est enfin révélé !

Par Yamaji Hidenori
Chez Dargaud

|

Auteur

Yamaji Hidenori

Editeur

Dargaud

Genre

Shonen/garçon

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Soara et les bâtisseurs fantastiques Tome 3 par Yamaji Hidenori

Commenter ce livre

 

Soara et les bâtisseurs fantastiques Tome 3

Yamaji Hidenori

Paru le 14/11/2025

192 pages

Dargaud

8,10 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782505133896
9782505133896
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.