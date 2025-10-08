"Bre... bredouille, encore bredouille ! " bredouille Bredouille, toujours bredouille. Mais aujourd'hui, en revenant de sa cueillette, Bredouille a trouvé une pelote toute rondelette. Aussitôt, il la tricote, tricote, tricote. De la pelote va naître... une chaussette ! Bredouille est fier de lui. Il a hâte de la montrer à ses amis. ". . Dans Bredouille, on tricote, détricote, retricote. A chaque page, une tentative de faire plaisir... suivie d'une déception. Pourtant, Bredouille ne se décourage pas. Il réessaye, encore et encore ; jusqu'à ce que les autres, un peu maladroits, reviennent vers lui pour réparer ensemble ce qu'ils ont défait... Un album tendre et malin sur la persévérance, la débrouille, et l'apprentissage du vivre-ensemble. Portée par le rythme d'une ritournelle, Agnès Domergue signe une histoire à hauteur d'enfant, aussi drôle que juste, parfaite pour les premières lectures partagées.