Tôgen Anki - La légende du sang maudit Tome 24

Une légende japonaise raconte que le guerrier "Momotarô" serait né d'une pêche. Sa force incroyable lui aurait permis de mettre en fuite les Oni, des démons du folklore nippon. Toute cette histoire n'est pas une légende, les descendants de Momotarô et de Oni s'affrontent toujours ! Shiki est un jeune garçon au sang chaud. Alors qu'un homme du clan Momotarô le poursuit, Shiki prend conscience qu'il possède du sang de Oni et qu'une puissance phénoménale l'habite. Mais pour survivre, il va devoir affronter ce clan qui lutte depuis la nuit des temps pour éradiquer les Oni.