Une mémoire de l'anéantissement

Samar Yazbek, Sarah Rolfo

"Devant celles et ceux qui ont survécu au génocide, je veux essayer de comprendre cette douleur, depuis ce que je suis, une écrivaine pour qui les mots et la narration sont une manière d'exprimer de la compassion, une tentative d'apporter du changement, qui essaie de comprendre ce monde terrible qui nous entoure et de réfléchir à un avenir meilleur pour l'humanité". Tout au long de l'année 2024, Samar Yazbek s'est entretenue avec des centaines de survivants gazaouis évacués au Qatar pour des raisons médicales. A chacun, elle a posé cette question : Que faisiez-vous le 7 octobre 2023 ? En donnant ainsi la parole à celles et ceux que le monde n'entend pas, l'écrivaine a retenu 26 témoignages rédigés à la première personne, 26 récits de ce que l'histoire retiendra peut-être comme l'une des guerres d'extermination les plus sauvages de notre époque, afin que leurs voix résonnent et que le monde les écoute. Traduit de l'arabe (Syrie) par Sarah Rolfo

Par Samar Yazbek, Sarah Rolfo
Chez Stock

Auteur

Samar Yazbek, Sarah Rolfo

Editeur

Stock

Genre

Actualité médiatique internati

Une mémoire de l'anéantissement

Samar Yazbek trad. Sarah Rolfo

Paru le 08/10/2025

320 pages

Stock

22,90 €

9782234099920
