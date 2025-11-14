Chroniques Electriques

Savais-tu que l'on doit l'existence du groupe Megadeth à un chien ? Connais-tu le lien entre Iron Maiden et le film Les démons de Jésus ? Pourquoi le groupe Napalm Death apparait-il dans le Guiness Book des Records ? Quel est le point commun entre Michel Sardou et Thurston Moore ? Comment Henry Rollins a-t-il été embauché dans Black Flag ? L'auteur Johann Guyot répond à ces questions et bien d'autres dans sa nouvelle BD Marrantes, tragiques ou absurdes, vérités avérées ou légendes urbaines, ces anecdotes ponctuent l'Histoire de la scène et permettent une lecture décalée, un pas de côté. Des légendes des années 70 aux têtes de file des 90' en passant par des références plus obscures, l'auteur passe au crible les fulgurances comme les sorties de route, inspiré par les nombreuses interviews et chroniques issues de la presse spécialisée qu'il dévorait bien avant sa première connexion internet.