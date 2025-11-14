Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Bande dessinée

Chroniques Electriques

Johann Guyot

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Savais-tu que l'on doit l'existence du groupe Megadeth à un chien ? Connais-tu le lien entre Iron Maiden et le film Les démons de Jésus ? Pourquoi le groupe Napalm Death apparait-il dans le Guiness Book des Records ? Quel est le point commun entre Michel Sardou et Thurston Moore ? Comment Henry Rollins a-t-il été embauché dans Black Flag ? L'auteur Johann Guyot répond à ces questions et bien d'autres dans sa nouvelle BD Marrantes, tragiques ou absurdes, vérités avérées ou légendes urbaines, ces anecdotes ponctuent l'Histoire de la scène et permettent une lecture décalée, un pas de côté. Des légendes des années 70 aux têtes de file des 90' en passant par des références plus obscures, l'auteur passe au crible les fulgurances comme les sorties de route, inspiré par les nombreuses interviews et chroniques issues de la presse spécialisée qu'il dévorait bien avant sa première connexion internet.

Par Johann Guyot
Chez Blouson Noir (Editions du)

|

Auteur

Johann Guyot

Editeur

Blouson Noir (Editions du)

Genre

Humour

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Chroniques Electriques par Johann Guyot

Commenter ce livre

 

Chroniques Electriques

Johann Guyot

Paru le 14/11/2025

128 pages

Blouson Noir (Editions du)

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782494876026
9782494876026
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.